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Вселенная мультфильма «Смешарики. Дежавю»
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Вселенная мультфильма «Смешарики. Дежавю» 

Киноафиша 49 минут назад
Фото: Киноафиша
26 апреля 2018 года в российский прокат выходит третий полнометражный мультфильм о приключениях Смешариков — «Смешарики. Дежавю». Последний раз любимые герои появлялись на экранах кинотеатров два года назад в части, озаглавленной как «Легенда о золотом драконе». Но еще раньше веселые персонажи заявили о себе в одноименном мультсериале, популярности которого можно только позавидовать. К сегодняшнему дню у «Смешариков» есть не только три части полнометражного мультфильма, но и ряд серий образовательной направленности («Пин-код», «Азбуки»), компьютерная игра «Шарарам», специальный сериал «Малышарики» для детей до 3 лет и широкая аудитория по всему миру. Чем вызваны такие рейтинги — пробуем разобраться.
В интернете можно найти бесчисленное количество текстов, посвященных разбору «Смешариков», а сам сериал разлетелся на цитаты, ставшие крылатыми. Все дело в том, что сценарий мультика полон многообразия характеров и жанров, он поднимает важные темы: вопросы существования в определенных обстоятельствах жизни и даже философские размышления о бытие. Все это приковало к экрану телевизоров, позже кинотеатров, огромную аудиторию, среди которой обнаружилось солидное количество людей взрослых. Простые истины проповедуют 8 очаровательных шарообразных существ — это одновременно вызывает приятную эмоцию и настоящий интерес. Крош, Ежик, Нюша, Бараш, Лосяш, Пин, Кар Карыч, Совунья и Копатыч — обаятельные создания, каждое из которых обладает своей особой индивидуальностью. В третьей части «Смешариков» 2018 года, название которой звучит как «Дежавю» — зрители так же рассчитывают на порцию красочного остроумия, всегда сопровождающую этот мультсериал.
По сюжету — новыми приключениями Смешариков будет руководить Крош, в этой части он выведен как главный герой. Заглавие «Дежавю» неслучайно — это название агентства, отправляющее своих клиентов в путешествие во времени — такую путевку Крош хочет подарить на день рождения своему другу Копатычу. Не будем забывать, что тема дружбы — одна из главных тем, поднимающаяся в этом сериале, а вспоминать о существовании своих товарищей одинаково полезно как детям, так и взрослым. Так что идя в кино на мультфильм «Смешарики. Дежавю» 2018 года выпуска, можете быть уверены в том, что вы не только получите удовольствие, но и задумаетесь о важных вещах.
В третьей части приключения Смешариков обернуться неожиданным поворотом: их ждут динозавры Мезозоя, рыцари Средневековья, ковбои Дикого Запада и многое другое. Режиссером мультфильма вновь стал Денис Чернов, уже работавший над двумя части полного метра. Создатели обещают, что в 2018 году в «Смешариках. Дежавю» появятся новые персонажи, которых не было в оригинальном сериале, одним из них станет антипод Кроша — Шорк. Все это дает нам право рассчитывать на успех новой части любимого мультфильма и не сомневаться в необходимости его посмотреть.
С 26 апреля 2018 года «Смешарики. Дежавю» во всех кинотеатрах страны.
Купить билеты на фильм "Смешарики. Дежавю".
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