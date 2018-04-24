Джеймс Кэмерон рассказал, каким будет новый «Терминатор»

Режиссер фильма «Терминатор» Джеймс Кэмерон рассказал о том, чем новая картина о противостоянии людей и киборгов будет отличаться от своих предшественников, сообщает Газета.ru со ссылкой на портал Collider.

«Мы работаем над новым фильмом о терминаторе. А фильмы о терминаторе всегда рассказывают об искусственном интеллекте. Но сейчас я вижу эту идею иначе, чем видел, когда придумывал «Терминатора» в 1982 году. Тогда это было классическое «технологии плохие, умные компьютеры плохие». А теперь перспектива сильно усложнилась. Так что «умные компьютеры плохие, но…». Есть новый мотив», — сказал Кэмерон.

Премьера перезапуска «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером назначена на 22 ноября 2019 года.