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Джеймс Кэмерон рассказал, каким будет новый «Терминатор»
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Джеймс Кэмерон рассказал, каким будет новый «Терминатор» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Режиссер фильма «Терминатор» Джеймс Кэмерон рассказал о том, чем новая картина о противостоянии людей и киборгов будет отличаться от своих предшественников, сообщает Газета.ru со ссылкой на портал Collider.
«Мы работаем над новым фильмом о терминаторе. А фильмы о терминаторе всегда рассказывают об искусственном интеллекте. Но сейчас я вижу эту идею иначе, чем видел, когда придумывал «Терминатора» в 1982 году. Тогда это было классическое «технологии плохие, умные компьютеры плохие». А теперь перспектива сильно усложнилась. Так что «умные компьютеры плохие, но…». Есть новый мотив», — сказал Кэмерон.
Премьера перезапуска «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером назначена на 22 ноября 2019 года.
Ранее стало известно, что в образе новой модели терминатора предстанет 35-летний американский актер Гэбриел Луна. Другой новичок франшизы, Маккензи Дэвис, должна стать лицом ребута и воплотить на экране современную версию Сары Коннор.
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