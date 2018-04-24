Лауреат зрительских симпатий ММКФ определится онлайн-голосованием 

В столице при информационной поддержке Авторадио продолжается Московский кинофестиваль — традиционная площадка, где российский зритель впервые смотрит фильмы, участвовавшие в конкурсных программах других кинофорумов: в основном на Берлинале и Каннах. В этом году ММКФ вынужденно обходится без каннских хитов — из-за переноса сроков на апрель российский киносмотр на две недели опередил Канны. Там все начнется лишь 16 мая. Оценивает фильмы, представленные на ММКФ жюри, в которое входят актеры, режиссеры, продюсеры. Однако у каждого неравнодушного к кино человека есть шанс повлиять на то, кому достанется приз зрительских симпатий. На сайте официального онлайн-кинотеатра ivi будет проходить интернет-голосование, которое и определит лауреата в этой номинации. Представлено 20 картин, отобранных экспертами из более 100 участников. Среди них такие ленты как «Профиль» Тимура Бекмамбетова, «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филипа Гренинга, а также «Фокстрот» Самуэля Маоза. На странице голосования зрители могут посмотреть трейлеры и отдать голос понравившемуся фильму, или поддержать полюбившуюся уже картину.