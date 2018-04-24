Фильм «Тренер» даст старт проекту «Летний кинотеатр» в парках Подмосковья

Первым фильмом, который покажут в подмосковных парках в рамках областного проекта «Летний кинотеатр», будет режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Полным ходом идет подготовка к новому сезону областного проекта «Летний кинотеатр» в парках Московской области. Официальное открытие запланировано на 18 мая и пройдет в парке «Фабричный пруд» в Реутове — одном из лучших в Подмосковье», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

Она отметила, что фильмом открытия будет «Тренер», его показ приурочен к чемпионату мира по футболу-2018.

В репертуар «Летнего кинотеатра»-2018 также вошли полнометражные анимационные фильмы «Смешарики. Дежавю», «Фиксики: Большой секрет», «Чудо-Юдо», художественные фильмы «Салют-7», «Большой», «Притяжение», «Карп отмороженный», «Училка», «Каникулы президента», «Гоголь: Начало» и другие.

Также для включения в репертуар запланированы киноленты «Танки», «Лед», «Я худею», «Легенда о Коловрате», «Счастье — это…», «Движение вверх», «Последний богатырь».

По словам министра, среди новых участников «Летних кинотеатров» 2018 года предварительно заявлены парки и открытие площадки в Солнечногорске, Серебряных Прудах, Талдоме, городских округах Чехов, Балашиха, Орехово-Зуево, Егорьевск, Красноармейск и других населенных пунктах Московской области.

Всего в этом году кино под открытым небом будут показывать более 50 подмосковных площадок. По данным пресс-службы, за летний период бесплатные кинопоказы проекта посетят около 65 тысяч зрителей.

С конца июня по конец августа в самых активных подмосковных парках-участниках проекта пройдет серия творческих встреч с известными российскими кинематографистами и членами съемочных групп фильмов из репертуара проекта. Одним из таких мероприятий могут стать специальный показ и встреча с создателями фильма «Танки», который выходит на большие экраны страны 26 апреля.