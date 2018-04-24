Проект «Летний кинотеатр» стартует в Подмосковье 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Проект «Летний кинотеатр» откроется 18 мая в Подмосковье, кино под открытым небом смогут посмотреть более 65 тысяч зрителей, говорится в сообщении министерства культуры региона.
"Официальное открытие запланировано на 18 мая и пройдет в парке «Фабричный пруд» в Реутове — одном из лучших в Подмосковье", — приводятся в сообщении слова министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой.
Всего в проекте будут участвовать более 50 площадок. Среди новых участников «Летних кинотеатров» 2018 года заявлены парки и открытые площадки в Солнечногорске, Серебряных Прудах и Талдоме. Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы проекта посетят около 65 тысяч зрителей.
В репертуар «Летнего кинотеатра»-2018 вошли полнометражные анимационные фильмы «Смешарики. Дежавю», «Фиксики: Большой секрет», художественные фильмы «Салют-7», «Большой», «Карп отмороженный», «Гоголь: Начало» и другие. Также для включения в репертуар запланированы киноленты «Танки», «Лед», «Легенда о Коловрате», «Движение вверх» и другие ленты. Из классики советского кино в новом сезоне «Летних кинотеатров» зрители могут увидеть фильмы, приуроченные к юбилейным датам выдающихся деятелей отечественного кино: Андрея Мягкова, Инны Чуриковой, Вячеслава Тихонова, Александра Абдулова, Натальи Гундаревой и других.
Кроме того, в течение всего лета для показа будут доступны российские короткометражные игровые фильмы V Всемирного фестиваля уличного кино, а также советские и российские фильмы с тифлокомментариями и субтитрами для людей с ограниченными возможностями слуха и зрения, пройдут творческие встречи с создателями кинолент.