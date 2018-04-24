Проект «Летний кинотеатр» стартует в Подмосковье

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости . Проект «Летний кинотеатр» откроется 18 мая в Подмосковье, кино под открытым небом смогут посмотреть более 65 тысяч зрителей, говорится в сообщении министерства культуры региона.

"Официальное открытие запланировано на 18 мая и пройдет в парке «Фабричный пруд» в Реутове — одном из лучших в Подмосковье", — приводятся в сообщении слова министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой

Всего в проекте будут участвовать более 50 площадок. Среди новых участников «Летних кинотеатров» 2018 года заявлены парки и открытые площадки в Солнечногорске, Серебряных Прудах и Талдоме. Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы проекта посетят около 65 тысяч зрителей.

Кроме того, в течение всего лета для показа будут доступны российские короткометражные игровые фильмы V Всемирного фестиваля уличного кино, а также советские и российские фильмы с тифлокомментариями и субтитрами для людей с ограниченными возможностями слуха и зрения, пройдут творческие встречи с создателями кинолент.