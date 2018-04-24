Ещё
Звезда «Принцессы-невесты» Кэри Элвис снимется в 3 сезоне «Очень странных дел»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Принцессы-невесты» Кэри Элвис снимется в 3 сезоне «Очень странных дел» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В касте 3 сезона «Очень странных дел» — очередное и очень интересное пополнение: к актерскому ансамблю в новом сезоне присоединится Кэри Элвис, звезда мелодрамы «Принцесса-невеста» с Робин Райт. Помимо этого фильма, Кэри можно было увидеть в таких фильмах, как «Пила: Игра на выживание», «Целуя девушек», «Робин Гуд: Мужчины в трико», а также сериалах «Ясновидец» и «Секретные материалы».
В новом сезоне сериала Netflix Элвису досталась роль мэра Клайна — создатели «Ходячих» описывают его как классического политика эпохи 80-х, больше озабоченного собственным имиджем, нежели судьбами населения вверенного ему городка, «симпатичного, ловкого и скользкого».
Производство 3 сезона «Очень странных дел» официально началось в минувший понедельник, 23 апреля, но точной даты премьеры у него пока нет. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Новые сериалы мая 2018: дата выхода самых интересных новинок эфира Фото: Юэн МакГрегор, Брэдли Купер, Энсел Эльгорт и другие звезды на кинофестивале Трайбека Крис Прэтт делает селфи с динозавром в новой фотосессии для EW
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
Тест: угадайте актеров русского происхождения5
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение