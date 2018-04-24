Звезда «Принцессы-невесты» Кэри Элвис снимется в 3 сезоне «Очень странных дел»

В касте 3 сезона «Очень странных дел» — очередное и очень интересное пополнение: к актерскому ансамблю в новом сезоне присоединится Кэри Элвис, звезда мелодрамы «Принцесса-невеста» с Робин Райт . Помимо этого фильма, Кэри можно было увидеть в таких фильмах, как «Пила: Игра на выживание», «Целуя девушек», «Робин Гуд: Мужчины в трико», а также сериалах «Ясновидец» и «Секретные материалы».

В новом сезоне сериала Netflix Элвису досталась роль мэра Клайна — создатели «Ходячих» описывают его как классического политика эпохи 80-х, больше озабоченного собственным имиджем, нежели судьбами населения вверенного ему городка, «симпатичного, ловкого и скользкого».

Производство 3 сезона «Очень странных дел» официально началось в минувший понедельник, 23 апреля, но точной даты премьеры у него пока нет. попкорнnews