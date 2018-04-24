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Старый зоопарк и луна-парк — Новосибирск-1987 показывает кинохроника
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Старый зоопарк и луна-парк — Новосибирск-1987 показывает кинохроника 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Двадцатиминутный рассказ о жизни Новосибирска в 1987 году. Старый зоопарк, майское шествие с красными флагами, чехословацкий луна-парк на набережной.
— Знаете, какое-то двоякое чувство. Кажется, что что-то изменилось кардинально, а что-то стоит, будто и не менялось, будто бы вчера снимали. Вот некоторые здания, кажется, сохранили свой облик, но очень сильно поменялись люди, конечно. Это, наверное, главный образ города, — говорит зрительница Алена Винс.
Кинооператор Станислав Шуберт — ровесник фильма. Два месяца назад решил восстановить уникальную кинопленку. Сначала сделал цветокоррекцию и оцифровку. Затем убрал царапины и дефекты, восстановил звук. Сейчас звук и изображение на уровне современного кино: хорошо видны волны на реке, номера машин и даже лица людей.
— Не везде удалось восстановить цвет, но сейчас мы можем видеть его практически в полном разрешении, он широкоэкранный, к тому же фильм цветной, и звук восстановлен был, качество достойное. Это от киношников подарок к 125-летию нашего города, — говорит кинооператор Станислав Шуберт.
Звукорежиссер Валерий Соловьев вспоминает, как создавалась эта кинолента. Съемки велись год, чтобы показать город при любой погоде. Текст читала новосибирская актриса и диктор Наталья Демина. Каждая фраза соответствовала кадру или эпизоду. Работали с утра до позднего вечера. Это последний фильм о Новосибирске, снятый по советским канонам и вошедший в кинохронику нашего города, которая ведет отчет с 1929 года.
— Первый фильм после войны назывался «Здравствуй, миллионер», когда в 1962 году родился миллионный житель города, тогда и был создан первый фильм о Новосибирске продолжительностью 20 минут. И дальше каждые 5-6 лет мы создавали фильмы о Новосибирске, — рассказал звукорежиссер Валерий Соловьев.
Увидеть историю Новосибирска на экране и проследить, как развивался наш город на протяжении десятилетий, можно в музее документального кино.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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