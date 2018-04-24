Дарим билеты в кино на фильм «Лицо»!

Федеральный портал Киноафиша. Инфо и компания ПРОвзгляд запускает конкурс для настоящих ценителей артхаусных фильмов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Оставь отзыв на фильм «Взрослые игры», собери больше всего лайков и получи два билета в кино на комедийную драму «Лицо»!

«Лицо» — новая лента польского режиссера Малгожаты Шумовски, выйдет в прокат 26 апреля.

В центре сюжета окажется красавчик Яцик, он любит рок, свою собаку и мечтает построить самую высокую в мире статую Христа. Но все меняется, когда из-за травмы ему пересаживают новое лицо.

Победителя опеределим 28 апреля.