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Дарим билеты в кино на фильм «Лицо»!
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Дарим билеты в кино на фильм «Лицо»! 

Киноафиша 3 часа назад
Фото: Киноафиша
Федеральный портал Киноафиша. Инфо и компания ПРОвзгляд запускает конкурс для настоящих ценителей артхаусных фильмов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Оставь отзыв на фильм «Взрослые игры», собери больше всего лайков и получи два билета в кино на комедийную драму «Лицо»!
«Лицо» — новая лента польского режиссера Малгожаты Шумовски, выйдет в прокат 26 апреля.
В центре сюжета окажется красавчик Яцик, он любит рок, свою собаку и мечтает построить самую высокую в мире статую Христа. Но все меняется, когда из-за травмы ему пересаживают новое лицо.
Победителя опеределим 28 апреля.
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