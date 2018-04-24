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Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
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Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса 

Рамблер 3 часа назад
Как вы думаете, кто попадает в Книгу рекордов Гиннеса? Обычно рекордсменами становятся спортсмены или увлечённые люди с необычными хобби. Но среди тех, кто установил рекорд и попал в Книгу, есть даже известные актёры. Представляем вам артистов, которые не только обладают талантом перевоплощения, но и умеют кое-что ещё.
1. Хью Лори. Артист с невероятной харизмой, исполнивший роль скептика и мизантропа доктора Хауса, попал в Книгу Гиннеса за колоссальные гонорары.
2. Мультипликатор и «папа» Микки-Мауса Уолт Дисней — рекордсмен по числу номинаций на «Оскар». Их у него 59!
3. Актёр Роберт Дауни-младший установил милый рекорд. Когда он приехал в Китай, ему вручили открытку, которую подписали более 5000 поклонников.
4. Исполнитель Оззи Осборн, любитель эпатировать публику, попал в Книгу рекордов за самый громкий и продолжительный массовый крик.
5. Актриса Элизабет Тейлор, роковая красавица, сводившая с ума миллионы мужчин, поставила рекорд среди знаменитостей по числу браков. Эта роскошная женщина выходила замуж 8 раз. Кстати, делала она это потому, что считала новое замужество лучшим средством от послеразводной депрессии.
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