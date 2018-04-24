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Создатель «Простоквашино» обвинил Юлию Меньшову и ее коллег в продажности
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Создатель «Простоквашино» обвинил Юлию Меньшову и ее коллег в продажности 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Новые серии мультфильма «Простоквашино» начали выходить с 3 апреля 2018 года. Всего их будет 30, и длиться они будут по шесть минут. Первая серия была неоднозначно встречена зрителями — многие раскритиковали мультфильм за слишком большое количество «современных» деталей. Кроме того, что еще до выхода мультфильма зрители нашли в нем серьезную ошибку. Отчества Дяди Федора и его сестры Веры Павловны, которая появится в новой серии мультфильмов «Простоквашино», не совпадают. Отца семейства зовут Дмитрий, а не Павел, однако создатели ничего не стали исправлять.
Недавно стало известно, что 80-летний Эдуард Успенский подал заявление в Прокуратуру с намерением защитить свои авторские права. Он заявляет, что права на персонажей фильма принадлежат ему и используются без его согласия. «Выпущенная новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов и созданных мной персонажей. Незаконный выпуск фильма осуществлен в сговоре с компанией „Данон“, — пишет Успенский.
Кроме того, Эдуард также обратился к своим звездным коллегам — Юлии Меньшовой, Ивану Охлобыстину, Гарику Сукачеву. Успенский попросил знаменитостей добровольно отказаться от участия в этом проекте.
»Хочу заранее поблагодарить вас, если у вас хватит сил и достоинства отказаться от дальнейшего участия в этом провальном проекте. Конечно, я понимаю, что вам, молодым и знаменитым, сейчас гораздо труднее жить в нашей стране, чем мне после седьмого курса химиотерапии. И, возможно, страшнее. Но если ваше материальное положение не позволяет вам отказаться от соучастия в перераспределении и переприсвоении прав, пожалуйста, не продавайтесь за 30 сребреников. Попросите хотя бы 35», — написал Эдуард, сообщает "Комсомольская правда".
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