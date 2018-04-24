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В Курске состоится презентация фильма «Верую и исповедую»
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В Курске состоится презентация фильма «Верую и исповедую» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Так называется новый документальный фильм о схимитрополите Курском Иувеналии (Тарасове) журналистки и редактора-консультанта телерадиокомпании «Сейм» Екатерины Худяковой
Фильм снят по заказу Благотворительного фонда памяти схимитрополита Иувеналия (Тарасова).
Презентация картины состоится 27 апреля в кинотеатре «Юность», а чуть позже кинолента появится в открытом доступе. По словам автора, над своим детищем она работала больше года.
В документальной картине собраны уникальные архивные данные, на протяжении всего фильма звучит живой голос архиерея. В документальном кино также использованы захватывающая аэросъёмка, редкие кадры 80 — 90-х годов и проникновенный закадровый текст, который читает народный артист России Сергей Безруков.
Татьяна Смирнова
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