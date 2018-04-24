В Курске состоится презентация фильма «Верую и исповедую»

Так называется новый документальный фильм о схимитрополите Курском Иувеналии (Тарасове) журналистки и редактора-консультанта телерадиокомпании «Сейм» Екатерины Худяковой

Фильм снят по заказу Благотворительного фонда памяти схимитрополита Иувеналия (Тарасова).

Презентация картины состоится 27 апреля в кинотеатре «Юность», а чуть позже кинолента появится в открытом доступе. По словам автора, над своим детищем она работала больше года.

В документальной картине собраны уникальные архивные данные, на протяжении всего фильма звучит живой голос архиерея. В документальном кино также использованы захватывающая аэросъёмка, редкие кадры 80 — 90-х годов и проникновенный закадровый текст, который читает народный артист России Сергей Безруков.