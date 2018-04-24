Пиратские копии фильма «Гоголь. Вий» удалены с 86 интернет-ресурсов

Пиратские копии фильма «Гоголь. Вий» удалены с 86 страниц сайтов, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении вышедшего в начале апреля в российский прокат фильма «Гоголь. Вий». Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 119 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 86 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 18», — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные 15 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.