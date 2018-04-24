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Об истории любви Ким Кардашьян и Канье Уэста могут снять фильм
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Об истории любви Ким Кардашьян и Канье Уэста могут снять фильм 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Жизнь семейства Кардашьян изобилует мелодрамами, и потому не удивительно, что периодически звезды реалити-шоу получают предложения о съемках полнометражного фильма. До недавних пор такие предложения никто не воспринимал всерьез, однако недавно все изменилось: историей Ким Кардашьян и Канье Уэста — а если точнее, то возможностью перенести эту историю на большой экран — заинтересовались такие студии-мэйджоры, как Sony Pictures и Warner Bros.
Инсайдеры утверждают, что Ким и Канье, которые поженились в 2012 году и воспитывают троих детей, ведут предварительные переговоры сразу с двумя крупными студиями о съемках фильма, который должен рассказать их историю любви на большом экране. По словам источника, подобные предложения звезды получали и раньше, «но это были либо малобюджетные постановки, либо просто намеки от студий-мэйджоров, которые так ни к чему и не приводили. Но теперь, когда в дело вмешались Warner Bros. и Sony, фильм может стать настоящим хитом, если все сделать правильно».
Опять-таки по словам инсайдеров, загвоздка заключается в том, что звездная пара хочет очень большую степень творческого контроля — а именно творческий контроль крупнейшие киностудии отдавать посторонним не готовы. Канье, например, хочет, чтобы ключевую роль в фильме играла его музыка (естественно), а Ким больше волнует тот факт, как на экране будет отображено ее знаменитое семейство. В любом случае, звездная пара хочет завершить переговоры и сделать официальный анонс уже в текущем 2018 году. попкорнnews
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