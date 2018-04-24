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Все звезды Marvel собрались на премьере «Мстителей: Война бесконечности» в Голливуде
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Все звезды Marvel собрались на премьере «Мстителей: Война бесконечности» в Голливуде 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Красная дорожка премьеры «Мстителей: Война бесконечности», прошедшей вчера в Лос-Анджелесе, собрала столько звезд, сколько не было и на мартовском «Оскаре» — десятки звезд киновселенной Marvel и их коллег по сериалам Marvel собрались на мировую премьеру самого амбициозного блокбастера студии за все 10 лет ее существования. Единственные, чьего появления фанаты так и не дождались — Крис Эванс и Джереми Реннер.
За день до премьеры в Лос-Анджелесе состоялась масштабная часовая пресс-конференция, также собравшая всех (за исключением опять-таки Эванса) участников «Войны бесконечности». Кроме того, звезды Marvel порадовали фанатов импровизированной игрой в Family Feud:
Marvel Family Feud
Пресс-конференция
Двухчасовой репортаж с красной дорожки
В кинотеатрах США и большинства стран мира «Мстители: Война бесконечности» официально стартуют 27 апреля, в России — только 3 мая, рекомендуем всю эту неделю остерегаться спойлеров.
попкорнnews
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