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Африканские постеры к фильмам
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Африканские постеры к фильмам
DTF.RU
2 часа назад
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В интернетах эти постеры выдаются за «постеры из Ганы» или «африканские постеры», созданные в «золотую эпоху» 1980-1990-ых, хотя их автором мог быть кто угодно:-) Но некоторые из них не только узнаваемы, но и просто великолепны…
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