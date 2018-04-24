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Африканские постеры к фильмам
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Африканские постеры к фильмам 

DTF.RU 2 часа назад
В интернетах эти постеры выдаются за «постеры из Ганы» или «африканские постеры», созданные в «золотую эпоху» 1980-1990-ых, хотя их автором мог быть кто угодно:-) Но некоторые из них не только узнаваемы, но и просто великолепны…
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