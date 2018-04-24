Ещё
Джеймс Кэмерон заменил «Виагру» овощами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джеймс Кэмерон заменил «Виагру» овощами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер «Терминатора» и «Аватара» Джеймс Кэмерон давно придерживается позиций веганства и в интервью The Star рассказал, чем отказ от мяса может быть интересен другим мужчинам.
По словам 63-летнего Кэмерона, «зеленая» диета приносит с собой бонусы в сексуальной жизни и отсутствие необходимости пользоваться препаратами для лечения эректильной дисфункции. «Мне бы хотелось обанкротить „Виагру“, просто распространяя информацию о растительном питании», — поделился режиссер.
Убеждения Джеймса Кэмерона нашли отражение в фильме The Game Changers, где он является исполнительным продюсером. В картине есть сцена, в которой у употребляющих овощи участников научного эксперимента увеличиваются гениталии. В январе премьера картины Луи Сайхойоса состоялась на кинофестивале Sundance.
Газета.Ru: последние новости
Аронофски назвал Звягинцева любимым режиссером Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной Разлогов: мне удалось сделать программу фильмов с участием Брюса Ли, которая включает одну чрезвычайно редкую картину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах1
«Последний герой»: что стало с участниками20
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение