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Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге перенесли из-за ЧМ-2018
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Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге перенесли из-за ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге состоится на месяц позже из-за проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС в пятницу сообщили организаторы мероприятия.
"Да, впервые в истории нашего фестиваля такой крупный перенос, причина — проведение в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу. Мероприятие состоится на месяц позже обычного — с 26 июля по 11 августа", — сказали в оргкомитете.
Организаторы также изменили время начала ежевечерней программы. «В этом году фильмы будут начинаться в 19:00, в предыдущие годы программа начиналась в 20:00. Просто, в августе темнеет раньше», — пояснила собеседница агентства.
Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге под открытым небом на площади перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета в девятый раз. Мероприятие проводится при поддержке консульства Австрии в Екатеринбурге, участии Уральского федерального университета и Уральской горно— металлургической компании. Ежегодно посмотреть музыкальные фильмы приходят около 50 тыс. человек. Фестиваль создан по аналогии с Австрийским фестивалем, который проходит с 1991 года.
Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции.
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