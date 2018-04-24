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Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма «Гоголь. Вий» с 86 сайтов
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Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма «Гоголь. Вий» с 86 сайтов 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателей удалил пиратские копии вышедшего в начале апреля в российский прокат фильма "Гоголь. Вий" с 86 сайтов, сообщается на сайте ведомства.
"Уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям фильма направлены в адрес владельцев 119 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 86 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 18", — говорится в сообщении.
Отмечается, что остальные 15 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.
Фильм «Гоголь. Вий» является второй частью мистического экшна, созданного по мотивам произведений Николая Гоголя. В картине снялись Александр Петров и Евгений Стычкин.
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