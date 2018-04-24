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У меня отвисла челюсть: первые отзывы о «Войне бесконечности»
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У меня отвисла челюсть: первые отзывы о «Войне бесконечности» 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Вчера, 23 апреля, в Лос-Анджелесе состоялась премьера долгожданного кинокомикса «Мстители: Война бесконечности», который станет первой частью кульминации десятилетней вселенной Marvel. Красную ковровую дорожку посетили все главные звёзды фильма: Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Крис Пратт, Вин Дизель, Зои Солдана, Элизабет Олсен и многие другие.
Но для поклонников со всего мира, которые ждали этот фильм несколько лет (а некоторые и дольше), было важно не количество знаменитостей, а первые отзывы об одной из самых амбициозных лент современности. И, похоже, что «Война бесконечности» «взорвала» Голливуд. Ниже мы опубликовали несколько отзывов из Твиттера. Конечно же, без спойлеров.
Только вышел с премьеры «Мстителей: Война бесконечности». Фильм получился невероятным, а его эпичность не поддаётся никакому сравнению. Он именно такой, каким вы хотите его видеть. Железный человек и Капитан Америка жгут в течение первых пятнадцати минут. Поклонникам Marvel определённо это понравится — легко войдёт в пятёрку лучших.
«Война Бесконечности» — это мой второй самый любимый фильм после «Черной пантеры». Взаимодействие супергероев весёлое и удивляет на каждом шагу. Экшен монументальный, и ставки действительно высоки. Кевин Файги на этот раз не шутит.
Купите билет на второй просмотр «Войны бесконечности». Фильм досталвяет, он огромен, и никто в вашем кинозале не сможет спокойно усидеть на месте. Ждите неожиданного.
Один из лучших фильмов, что я когда-либо видел. Я эмоционально истощён.
В «Войне бесконечности» присутствует много мозговыносящих вещей, эмоциональных, смещных и оправдывающих созданную шумиху.
Посмотревшие также советуют зрителям досидеть до самого конца. Судя по отзывам, нас ждёт всего одна сцена после титров. Напомним, что российская премьера «Войны бесконечности» состоится на следующей неделе, 3 мая.
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