Почему создатели «Сверхъестественного» возвращают погибших герой? Разбираем подробно сценарий

Возможно, возвращение Чарли-это попытка создателей сериала извиниться за смерти и других важных персонажей. Таких, как Кевин, например, или Бобби. И в то же время, что вызвало удивление больше всего, они решили вернуть и тех, кто никакого интереса не представлял и особой важности для сериала не играл.

Например, Закари из сезона-персонаж не самый приятный, но для сериала важный. И его возвращению фанаты были рады, всё-таки он правая рука Майкла. А потом он снова умирает, и, получается, вся сюжетная линия, связанная с ним, просто была зря.

Или, например, Кевин. Один из самых любимых персонажей, смерть которого, мягко говоря, была несправедливостью. Конечно, он снова появился, но лишь в одном эпизоде с Майклом. Такое ощущение, что его вернули лишь на раз.

Фанаты «Сверхъестественного» не понимают, что ожидать от создателей сериала. У них создаётся впечатление, что те, возвращая когда-то погибших персонажей, будто извинились перед фанатами.

Помните череду смертей в сериале «Сверхъестественное»? Когда любимые герои погибали один за другим…А потом также неожиданно стали возвращаться. Конечно, у фанатов возник вопрос: зачем? Они предположили, что так создатели сериала хотят извиниться перед ними как раз-таки за ту странную вереницу смертей.

Например, в сериал вернулся Закари из сезона-персонаж не самый приятный, но для сериала важный. И его возвращению фанаты были рады, всё-таки он правая рука Майкла. А потом он снова умирает, и, получается, вся сюжетная линия, связанная с ним, просто была зря.

Или, например, Кевин. Один из самых любимых героев, смерть которого, мягко говоря, была несправедливостью. Конечно, он снова появился, но лишь в одном эпизоде с тем же Майклом. Кажется, будто его специально вернули на раз. Такая же история и с Чарли, которую убили в сезоне. Только теперь фанаты не доверяют создателям сериала. Они уверены, что её убьют снова. А возвращение героев-не больше, чем привлечение внимания зрителей.