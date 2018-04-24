Зрители не увидят последнюю кинороль Дмитрия Марьянова 

Актер Дмитрий Марьянов летом 2016 года снялся в телесериале «Операция Мухаббат», где исполнил роль генсека СССР Михаила Горбачева. Однако зрители не увидят одну из последних ролей артиста — телеканал «Россия 1», транслирующая сериал, решил убрать из эфира серии и участием Марьянова.
Как сообщили «СтарХиту» в компании Star Media, снимавшей проект, телеканалу было предоставлено две версии сериала — полная и сокращенная. «В итоге выбрали вариант, в котором девять серий и нет героя Дмитрия Марьянова. У него очень харизматичная, но не главная роль, сюжетная линия не пострадала», — заявили представители компании. Они также предположили, что после показа «Операции Мухаббат» на телеканале «Россия 1», полную версию телесериала купит кто-то другой, и зрители увидят Марьянова на экране.
Вдова актера Ксения Бик, которая не раз приезжала на съемки сериала к супругу, поражалась сходству Марьянова с Горбачевым и расстроилась, что последняя роль ее мужа на увидит свет. «Димка был гениальным, и не потому, что мой муж. Я к родным объективна. Ему давалась любая роль. Уверена, и женщину бы изобразил. Играл даже спиной. В этом проекте у Димы было немного съемочных дней, зато каких! И то, что кадры с ним вырезали… Жаль», — сказала она.
Между тем расследование обстоятельств смерти Дмитрия Марьянова до сих пор не завершено. Следственный комитет назначил экспертизу, чтобы установить, могли ли сотрудники реабилитационного центра «Феникс», где артист провел последние дни своей жизни, спасти актера. Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября по дороге в больницу. Причиной смерти стало обширное кровотечение, вызванное разрывом вены из-за тромба.