Зрители не увидят последнюю кинороль Дмитрия Марьянова

Актер Дмитрий Марьянов летом 2016 года снялся в телесериале «Операция Мухаббат», где исполнил роль генсека СССР Михаила Горбачева . Однако зрители не увидят одну из последних ролей артиста — телеканал «Россия 1», транслирующая сериал, решил убрать из эфира серии и участием Марьянова.

Как сообщили «СтарХиту» в компании Star Media, снимавшей проект, телеканалу было предоставлено две версии сериала — полная и сокращенная. «В итоге выбрали вариант, в котором девять серий и нет героя Дмитрия Марьянова. У него очень харизматичная, но не главная роль, сюжетная линия не пострадала», — заявили представители компании. Они также предположили, что после показа «Операции Мухаббат» на телеканале «Россия 1», полную версию телесериала купит кто-то другой, и зрители увидят Марьянова на экране.

Вдова актера Ксения Бик , которая не раз приезжала на съемки сериала к супругу, поражалась сходству Марьянова с Горбачевым и расстроилась, что последняя роль ее мужа на увидит свет. «Димка был гениальным, и не потому, что мой муж. Я к родным объективна. Ему давалась любая роль. Уверена, и женщину бы изобразил. Играл даже спиной. В этом проекте у Димы было немного съемочных дней, зато каких! И то, что кадры с ним вырезали… Жаль», — сказала она.