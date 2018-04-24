Ещё
Сэм Рокуэлл сыграет в картине о воображаемом Гитлере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сэм Рокуэлл сыграет в картине о воображаемом Гитлере 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Сэм Рокуэлл, получивший в этом году «Оскар» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», подписался на участие в новом проекте Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».
В центре истории окажется 10-летний мальчик Джоджо, который живет в Германии во время Второй Мировой войны и мечтает примкнуть к молодежной нацистской организации. Его отец пропал без вести, и чтобы смириться с чувством потери Джоджо придумывает себе воображаемого друга, но не простого, а самого Адольфа Гитлера. Все усложняется, когда мальчик обнаруживает на чердаке еврейскую девочку и всеми силами пытается от нее избавиться.
Скарлетт Йоханссон в предстоящем фильме сыграет маму мальчика, Тайка Вайтити перевоплотится в Адольфа Гитлера. Сэму Рокуэллу досталась роль нацистского капитана, руководителя молодежного движения Гитлерюгенд.
В настоящее время ведутся поиски юного актера на роль Джоджо.
Киноафиша: последние новости
ММКФ-2018: Три этнические истории о простых людях Том Харди и его новый друг-красавчик в трейлере «Венома» Московский Международный фестиваль начинает работу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах1
«Последний герой»: что стало с участниками20
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение