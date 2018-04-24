Сэм Рокуэлл сыграет в картине о воображаемом Гитлере

Сэм Рокуэлл , получивший в этом году «Оскар» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», подписался на участие в новом проекте Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».

В центре истории окажется 10-летний мальчик Джоджо, который живет в Германии во время Второй Мировой войны и мечтает примкнуть к молодежной нацистской организации. Его отец пропал без вести, и чтобы смириться с чувством потери Джоджо придумывает себе воображаемого друга, но не простого, а самого Адольфа Гитлера. Все усложняется, когда мальчик обнаруживает на чердаке еврейскую девочку и всеми силами пытается от нее избавиться.

Скарлетт Йоханссон в предстоящем фильме сыграет маму мальчика, Тайка Вайтити перевоплотится в Адольфа Гитлера. Сэму Рокуэллу досталась роль нацистского капитана, руководителя молодежного движения Гитлерюгенд.

В настоящее время ведутся поиски юного актера на роль Джоджо.