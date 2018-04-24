«Игра престолов», удостоенная 38 премий «Эмми», в 2018 году намерена получить еще минимум девять статуэток (СПИСОК номинантов)

Сериал «Игра престолов», заключительный восьмой сезон которого выйдет

весной 2019 года, продолжает получать многочисленные международные телевизионные награды.

За всю историю своего существования сериал был удостоен 38 наград «Эмми» в различных номинациях, а также получил премии «Золотой глобус».

Накануне «Игра престолов» стала лауреатом

премии BAFTA. На церемонии, которая состоялась в Лондоне 22 апреля, Британская академия кино и телевизионных искусств впервые наградила сериал: он победил в номинациях «Дизайн костюмов» ( Мишель Клэптон ) и «Организация съемочного процесса» (Дебора Райли и Роб Кэмерон). Кроме того, съемочная группа телешоу была удостоена специального приза BAFTA — за «расширение границ в области продакшн» и за поддержку британского продакшн (многие сцены снимались в Северной Ирландии, а главный офис сериала располагается в Белфасте).

Теперь команда североамериканской кабельной и спутниковой телевизионной сети HBO, которая снимает «Игру престолов», намерена получить минимум девять статуэток «Эмми-2018» на церемонии награждения в Лос-Анджелесе, которая пройдет 12 июля 2018 года.

Напомним, в 2015 и 2016 годах сериал получал по 12 статуэток Американской телевизионной академии. А вот в 2017 году шоу вообще не попало в список номинантов Emmy Awards, так как жюри конкурса рассматривает проекты, вышедшие в эфир до конца мая. Седьмой же сезон вышел только в июле 2017. Зато в 2018 году «Игра престолов» намерена забрать все полагающиеся призы.

Проект HBO претендует на победу в номинации «Лучший драматический сериал».

В номинанты телевизионной премии «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале» в этом году выдвинута Эмилия Кларк (за роль Дейенерис Таргариен). А «Лучшим актером» может стать Кит Харингтон (за роль Джона Сноу ). И у Кларк, и у Харингтона уже стоят на полках статуэтки «Эмми»: у нее — три премии за «лучшую женскую роль второго плана» (2013, 2015 и 2016 года), у него — одна, в 2016 году за эту же роль в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

"Игра престолов" претендует и на премии в категории «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале»: номинированы актрисы Лина Хиди за роль Серсеи Ланнистер, Софи Тернер за роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк и актриса Мэйси Уильямс за роль Арьи Старк, младшей дочери лорда Эддарда Старка. У Хиди уже есть две «Эмми» за «Игру престолов» (2014 и 2015 года) в категории «Лучшая актриса второго плана», а для Тернер и Уильямс этот год может стать первым триумфальным на «Эмми».

Как сообщает сайт

GoldDerby, специализирующийся на новостях, связанных с различными премиями в сфере шоу-бизнеса, еще два актера «Игры престолов» претендуют на номинации «Лучший актер второго плана в драматическом телесериале».

Это — датский актер Николай Костер-Вальдау за исполнение роли сира Джейме Ланнистера и американский актер Питер Динклэйдж за роль Тириона Ланнистера. Кстати работа Динклэйджа в роли Ланнистера уже была ранее отмечена двумя премиями «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» (2011, 2015), а также премией «Золотой глобус» в аналогичной номинации.

Еще одну статуэтку «Эмми» «Игра престолов» намерена получить в категории «Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале». На нее претендует Дайана Ригг . Британская актриса, Дама-Командор ордена Британской империи играет в сериале Оленну Тирелл, коварную главу дворянского рода Тирелл. У Ригг уже есть одна «Эмми» — в 1997 году она получила статуэтку за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме «Ребекка».

Отметим, что все эти премии будут присуждаться за предыдущий — седьмой сезон «Игры престолов».

Что касается заключительного восьмого сезона, то актерская группа сейчас во всю работает над ним в испанской Севильи. Съемку в руинах римского города Италика, расположенных к северу от Сантипонсе, продлятся до 27 мая.

Из-за съемок сериала были внесены изменения в расписание посещений римского города, часть которого полностью закрыта вплоть до 18 мая. Съемки в Италике будут завершены 19 мая, а все остальные дни будет идти демонтаж декораций. По предварительным данным, римский город начнет работать по обычному расписанию с 29 мая.