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Американская академия киноискусства назвала дату следующего «Оскара»
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Американская академия киноискусства назвала дату следующего «Оскара» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Американская академия киноискусства объявила дату церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году.
Как сообщается в пресс-релизе академии, «Оскар — 2019» состоится 24 февраля следующего года. Традиционно, церемония пройдет в здании кинотеатра Dolby в Лос-Анджелесе.
Отмечается, что отбор претендентов на получение золотой статуэтки в следующем году пройдет с 7 по 14 января. Окончательные списки номинантов на премию будут объявлены 22 января 2019 года. Голосование за определение лауреатов «Оскара» пройдет среди членов Американской академии киноискусств начнется 12 февраля и продлится до 19 февраля.
«ФедералПресс» писал, что президента Американской академии киноискусств Джона Бейли обвинили в сексуальных домогательствах.
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