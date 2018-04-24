Жанр: фэнтези, комедия, семейный
Год: 1964
Страна: СССР
Режиссер: Александр Птушко
Сценарий: Владимир Лифшиц, Евгений Шварц
Оператор: Самуил Рубашкин
Кто снимался в фильме «Сказка о потерянном времени»: Олег Анофриев, Гриша Плоткин, Сергей Мартинсон, Евгений Соколов, Георгий Вицин, Сергей Карпоносов, Ирина Мурзаева, Зинаида Кукушкина, Валентина Телегина, Татьяна Донценко Сюжет фильма «Сказка о потерянном времени» Четверо волшебников, некогда непобедимых, внезапно поняли, что теряют былую магическую силу. Однако, злые старикашки не хотят уходить на покой. Собравшись вместе, они решают вернуть себе молодость любым способом. Выход нашелся — им нужно найти четверых ленивых школьников, которые целыми днями слоняются туда-сюда, тратя свое время впустую. Выследив нужных детей, они превратили их в стариков, а сами стали школьниками. Но у заколдованных ребят остался шанс — до заката солнца они должны были найти избушку волшебников и перевести стрелки волшебных часов назад… Интересные факты о фильме «Сказка о потерянном времени»:
Фильм снят по мотивам одноименной сказки Евгения Шварца. Картину должна была снимать Тамара Лисициан. Однако во время подготовки к съемкам, картину отдали режиссеру-сказочнику Александру Птушко. В этом фильме снялся пёс Дружок, который затем играл и в фильме «Морозко».
Трейлер фильма «Сказка о потерянном времени»: https://www.youtube.com/watch?v=HhZgUtubgAQ