Студия Pixar выпустит мультфильм о крошке-пельмене (видео)

Новый короткометражный мультфильм студии Pixar, который будут показывать перед фильмом «Суперсемейка-2» (премьера 14 июня), рассказывает матери, чьи дети уже давно выросли, историю о том, что ничего не остается милым и маленьким навсегда.

Китаянка Доми Ши, первая женщина-режиссер пиксаровской короткометражки. О своей работе она говорит: «Я просто хотела создать волшебную и современную сказку, что-то наподобие китайского имбирного человечка. Слово „бао“ имеет на китайском двойное значение: паровая булочка или же сокровище. Это будет история, с которой многие смогут себя отождествить».

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