Джеймс Кэмерон рассказал о новой концепции «Терминатора»

Режиссер «Терминатора» Джеймс Кэмерон рассказал о том, чем новый фильм о противостоянии людей и роботов будет отличаться от своих предшественников, пишет Collider.

Джеймс Кэмерон, сейчас продюсирующий перезагрузку знаменитой кинофраншизы, рассказал о новой концепции «Терминатора».

"Мы работаем над новым фильмом о терминаторе. А фильмы о терминаторе всегда рассказывают об искусственном интеллекте. Но сейчас я вижу эту идею иначе, чем видел, когда придумывал «Терминатора» в 1982 году. Тогда это было классическое «технологии плохие, умные компьютеры плохие». А теперь — перспектива сильно усложнилась. Так что «умные компьютеры плохие, но…» Есть новый мотив", — поделился Кэмерон.