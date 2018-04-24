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Джеймс Кэмерон рассказал о новой концепции «Терминатора»
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Джеймс Кэмерон рассказал о новой концепции «Терминатора» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер «Терминатора» Джеймс Кэмерон рассказал о том, чем новый фильм о противостоянии людей и роботов будет отличаться от своих предшественников, пишет Collider.
Джеймс Кэмерон, сейчас продюсирующий перезагрузку знаменитой кинофраншизы, рассказал о новой концепции «Терминатора».
"Мы работаем над новым фильмом о терминаторе. А фильмы о терминаторе всегда рассказывают об искусственном интеллекте. Но сейчас я вижу эту идею иначе, чем видел, когда придумывал «Терминатора» в 1982 году. Тогда это было классическое «технологии плохие, умные компьютеры плохие». А теперь — перспектива сильно усложнилась. Так что «умные компьютеры плохие, но…» Есть новый мотив", — поделился Кэмерон.
Премьера перезапуска «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером назначена на 22 ноября 2019 года. Ранее стало известно, что в образе новой модели терминатора предстанет 35-летний американский актер Гэбриел Луна.
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