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Российская студия сняла интерактивный сериал
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Российская студия сняла интерактивный сериал 

Sostav.ru 47 минут назад
Фото: sostav.ru
Студия «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна совместно с кинокомпанией «Базелевс» Тимура Бекмамбетова запустили интерактивный сериал для смартфонов 1968.Digital.
Сериал будет состоять из 40 серий. Каждая история рассказана через экран смартфона, который мог бы быть у главного героя. Габриэль Гарсиа Маркес пишет свой роман в «Заметках» на телефоне, у группы «Битлз» есть чат в WhatsApp, Энди Уорхол постит фотографии со своих выставок в инстаграм, Мик Джаггер выкладывает будущие хиты в Soundcloud.
«Проект покажет, как в 1968 году изменилась культура и общество, почему началась сексуальная революция, борьба за права человека и против войны стала мейнстримом, и как мир начал стремительно приобретать современные очертания», — сообщают создатели 1968.Digital.
Проект стартует 23 апреля 2018 года на двух языках — английском и русском, в этот день станут доступными сразу три серии. В США сериал запущен в Buzzfeed и Apple News, став не только первым сериалом для смартфонов, но и первым стартапом, заинтересовавшим американские медиа. В России сериал выходит во «ВКонтакте» и на Амедиатеке, а также на сайте проекта.
Кроме того, сериал будет доступен и в социальных сетях Альфа-Банка. «Это первый в истории документальный сериал для мобильных телефонов, про то, каким был бы 1968 год с интернетом. Для нас как банка было интересно интегрировать свои различные розничные продукты и сервисы и посмотреть, как бы ими пользовались люди в то время», — сообщили в пресс-службе банка.
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