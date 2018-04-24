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«Форсаж» станет мультсериалом
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«Форсаж» станет мультсериалом 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Netflix снимет анимационный сериал по мотивам кинофраншизы «Форсаж», сообщает Deadline.
Это будет первый совместный мультсериал компаний Netflix и DreamWorks Animation Television. Исполнительными продюсерами проекта выступят Вин Дизель, Нил Моритц и Крис Морган — продюсеры «Форсажей» живого действия.
Главным героем мультфильма «Форсаж» станет подросток Тони Торетто — кузен Доминика Торетто, которого в оригинальных фильмах играет Вин Дизель. Шоураннерами сериала назначены Тим Хендрик (анимационный сериал «Вольтрон: Легендарный защитник») и Брет Хааланд ("Да здравствует король Джулиан").
Ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон не хочет сниматься в новом «Форсаже» из-за конфликта с Вином Дизелем.
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