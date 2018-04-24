«Форсаж» станет мультсериалом

Netflix снимет анимационный сериал по мотивам кинофраншизы «Форсаж», сообщает Deadline.

Это будет первый совместный мультсериал компаний Netflix и DreamWorks Animation Television. Исполнительными продюсерами проекта выступят Вин Дизель , Нил Моритц и Крис Морган — продюсеры «Форсажей» живого действия.

Главным героем мультфильма «Форсаж» станет подросток Тони Торетто — кузен Доминика Торетто, которого в оригинальных фильмах играет Вин Дизель. Шоураннерами сериала назначены Тим Хендрик (анимационный сериал «Вольтрон: Легендарный защитник») и Брет Хааланд ("Да здравствует король Джулиан").