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По «Ходячим мертвецам» могут снять полнометражный фильм
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По «Ходячим мертвецам» могут снять полнометражный фильм 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пока рейтинги «Ходячих мертвецов» пробивают дно, а Джеффри Дин Морган мечтает об отдельном спин-оффе про своего героя, Нигана, теперь уже бывший шоураннер «Ходячих» Скотт Гимпл, которого повысили до управления всей франшизой целиком, не исключает возможности снять по «Ходячим» полнометражный фильм — потому что он, видимо, оптимист, в отличие от всех нас.
Рейтинги 8 сезона «Ходячих мертвецов», который обвиняли почти во всех грехах, от унылости до затянутости и отсутствия смертей в кульминационном, финальном эпизоде, опустились на рекордно низкий уровень — меньше аудитория сериала была только в самом первом сезоне, когда «Ходячие» еще были толком не раскрученной зомби-драмой. Скотт Гимпла плачевная ситуация с рейтингами не смущает: он намеревается и дальше развивать франшизу The Walking Dead:
«Сейчас я работаю над рядом интересных возможностей, которые пока не осмеливаюсь называть прямо; самое важное заключается в том, что мы движемся вперед, и теперь мы рассматриваем мир «Ходячих мертвецов» по-новому. Это целая вселенная возможностей».
Хорошо хотя бы, что Гимпл не использовал модное нынче словечко «киновселенная», но глава «Ходячих» не стал отрицать возможности съемок полнометражного фильма. Возможно, именно полнометражкой создатели «Ходячих» завершат сериал, когда поймут, что он, похоже, уже изжил себя? Интересно, что сам Гимпл на съемки фильма намекает уже не в первый раз — еще в 2016 году он говорил, что «рано или поздно, так или иначе, но однажды мы снимем фильм». попкорнnews
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