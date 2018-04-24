Пола Пэттон получила роль в сериале от автора «Сумерек»

Пола Пэттон («Варкрафт», «Дежавю») подтвердила, что сыграет злодейку в мистическом триллере «Ладья / The Rook». Сценарий к новому сериалу написала Стефани Майер

Действие развернется в Лондоне вокруг молодой женщины, которая возглавляет секретный отдел по борьбе со сверхъестественным.

Однажды в полной амнезии она просыпается в парке в окружении трупов в латексных перчатках. Героине предстоит вернуть себе память, сразиться с паранормальными силами и попутно восстановить разрушенную карьеру.

Съемки «Ладьи» начнутся в британской столице в ближайшее время.