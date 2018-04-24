Актер сериала «Измены» Денис Шведов расскажет о плюсах и минусах отцовства

Актер сериалов «Измены» и «Мажор» Денис Шведов , недавно ставший отцом во второй раз, расскажет о навыках, необходимых молодому отцу в первые дни жизни младенца в новом сезоне авторской передачи Лины Милович «Перекрестный Отец». Программа выходит по вторникам в 20:00 на OK.RU.

Актер стал отцом во второй раз совсем недавно — 8 апреля у него родился сын. «Российский Джейсон Стейтем» женат на дочери Марка Розовского — актрисе Александре Розовской . Пара активно ведет соцсети, не стесняясь делиться, в том числе, видео и фотографиями детей.

Ведущая также обсудит со своими гостем проблемы так называемых «неполных» семей и расспросит актера о том, каково расти единственным мужчиной в доме.