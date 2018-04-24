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Актер сериала «Измены» Денис Шведов расскажет о плюсах и минусах отцовства
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Актер сериала «Измены» Денис Шведов расскажет о плюсах и минусах отцовства 

360tv.ru 56 минут назад
Актер сериалов «Измены» и «Мажор» Денис Шведов, недавно ставший отцом во второй раз, расскажет о навыках, необходимых молодому отцу в первые дни жизни младенца в новом сезоне авторской передачи Лины Милович «Перекрестный Отец». Программа выходит по вторникам в 20:00 на OK.RU.
Актер стал отцом во второй раз совсем недавно — 8 апреля у него родился сын. «Российский Джейсон Стейтем» женат на дочери Марка Розовского — актрисе Александре Розовской. Пара активно ведет соцсети, не стесняясь делиться, в том числе, видео и фотографиями детей.
Ведущая также обсудит со своими гостем проблемы так называемых «неполных» семей и расспросит актера о том, каково расти единственным мужчиной в доме.
Программа «Перекрестный Отец» выходит с сентября 2017 года и посвящена вопросам воспитания детей с точки зрения звездных отцов — так, ее героями в разное время были дрессировщик Аскольд Запашный, художник Никас Сафронов, певец Алексей Кортнев, писатель Андрей Усачев, продюсер Иосиф Пригожин и другие.
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