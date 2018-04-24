8 трепетных первых поцелуев, которые случились с известными актерами во время съемок

Первый поцелуй — особенное воспоминание. Но вряд ли кто-то по доброй воле захотел бы испытать сопровождающие этот шаг чувства: здесь смешиваются и безумное стеснение, и детская неуклюжесть, и непонимание, что должно следовать дальше. Хорошо, если дискомфорт удается обратить в шутку, а если нет — это же психологическая травма на всю жизнь.

А теперь представьте, что ваш первый в жизни поцелуй происходит не в интимной обстановке вдали от чужих глаз, а под пристальным взором толпы посторонних людей — именно так случается на съемочной площадке, где юным актерам приходится впервые целоваться под прицелом кинокамер. Конечно, случается подобное все реже, ведь дети сейчас взрослеют быстро, но когда случается, искренность и неловкость заметны невооруженным взглядом.

Здесь вы найдете несколько сцен, в которых юным актерам довелось поцеловаться впервые в своей жизни — это трогательно и очень мило.

Источник: Film.ru Макалей Калкин в фильме «Моя девочка» (1991)

Для большинства зрителей кинокарьера Макалея Калкина ограничивается дилогией «Один дома» и в лучшем случае «Богатеньким Ричи», но на деле в период с 1990-го по 1994 год юный актер успел сняться в десятке картин, причем не только в комедиях.

Особняком в этой коллекции стоит подростковая драма «Моя девочка», история взросления неуклюжей Вэйди, которая за одно только школьное лето испытала и первую влюбленность, и первую потерю, и первое разочарование. И, конечно, первый поцелуй — именно с героем Калкина.

В последующих интервью Макалей признался, что это было ужасное ощущение, между дублями он отплевывался и отфыркивался, но в кадре все вышло настолько идеально, что картина получила приз за «лучший поцелуй» от канала MTV.

Кирстен Данст в фильме «Интервью с вампиром» (1994)

Если бы поцелуй с Брэдом Питтом выставлялся на аукцион, полагаем, конечная цена вполне могла бы быть семизначной — даже на шестом десятке актер остается секс-символом для миллионов девушек и женщин по всему миру. А вот Кирстен Данст, сыгравшая вместе с Питтом в «Интервью с вампиром», признается, что ее первый в жизни поцелуй оставил самые неприятные воспоминания — пусть партнером и был один из самых желанных мужчин на планете.

«Мне было 11, а ему — 30, конечно, для меня это было очень некомфортно, — вспоминает актриса. — К счастью, мы сразу договорились, что поцелуй будет «без языка», иначе было бы совсем отвратительно. Но даже при этом условии я чувствовала себя ужасно и боялась, что после такого не смогу поцеловать ни одного мальчика».

В начале 1990-х миллионы девочек «сохли» по Джонатану Тейлору Томасу, мальчишке, сыгравшему в нескольких телепостановках и телепрограммах студии, о поцелуях с ним можно было только мечтать, а счастливицей, «сорвавшей цветок», стала Рэйчел Ли Кук , партнерша Томаса по фильму «Приключения Тома Сойера». Сцена предложения руки и сердца Бэкки Тэтчер и без того не самая простая, а тут еще и поцелуй нужно сыграть — Джонатан, который делал это впервые, собрался с духом и коротко чмокнул подругу под томный вздох съемочной группы: «Ооооо!» — и поспешил убежать к себе в трейлер.

За давностью выхода на экраны ромкома «Стильная штучка» многие, скорее всего, забыли о том, что в этой картине занята и совсем юная Дакота Фаннинг — в открывающей ленту сцене она играет роль молодой Мелани, главной героини, сыгранной далее Риз Уизерспун . У Фаннинг в фильме всего две минуты, но ее персонаж успевает продемонстрировать на экране поцелуй с влюбленным мальчиком, который для юной актрисы стал первым в жизни.

Позже, когда заходил разговор об этом эпизоде, Дакота вспоминала о нем с неохотой — для семилетней девочки это было не самое приятное событие, после дубля она вытирала рот салфеткой. Да и вообще, актриса не считает это своим первым поцелуем, для нее это была всего лишь игра.

Драмеди «Любимец женщин» для Джесси Айзенберга стала по-своему автобиографичной — как и его герой, актер впервые выбрался за пределы своей зоны комфорта и дебютировал на большом экране, больше того, первый поцелуй Ника стал первым и для Джесси. Да-да, Айзенбергу было 18, но у него все еще не было подружки, с которой он хотя бы целовался, что неудивительно, зная характер, да и внешность актера.

«Поцелуйной девственности» Джесси лишила не кто-нибудь, а сама Дженнифер Билз , знаменитая ролью в «Танце-вспышке», и, разумеется, она и подумать не могла, что ее экранный партнер будет дебютировать в непростом деле поцелуев. К счастью, все прошло достойно и даже весьма целомудренно, хотя, по словам актера, «это навсегда перевернуло его жизнь».

В 2004 и 2005 годах миллионы юных зрительниц сходили с ума по героям молодежного сериала «Вечное лето» — Джесси МакКартни, Райан Квонтен, Ник Бенсон, разгуливающие по песчаным пляжам в распахнутых рубахах, заставляли девичьи сердца биться с пулеметной скоростью. А уж как завидовали Кей Панабейкер, которая в кадре целовалась с Заком Эфроном, словами не описать, эта сцена стала едва ли не кульминацией шоу.

Правда, для самой 13-летней Кей съемка интимной сцены стала настоящим кошмаром:

«Я не могла пошевелиться, ведь на меня смотрело пятьдесят пар мужских глаз, принадлежащих людям возраста моего отца, а то и деда. Обстановки ужаснее не придумаешь. К счастью, Зак спас меня. Он был очень спокоен и крайне мил, мне оставалось только довериться его глазам и словам».

Джоша Хатчерсона многие запомнили по роли в «Голодных играх», но на самом деле у актера и до постапокалиптического боевика была внушительная фильмография — больше двух десятков работ. Детская мелодрама «Маленький Манхэттен» не стала кассовым хитом, но для Джоша запомнилась навсегда — на съемочной площадке фильма Марка Левина случился его первый поцелуй. Впрочем, сам Хатчерсон называет это самым «неинтимным моментом» в своей жизни:

«Представляете, на площадку приехали мои мама и папа, и это дополнительно к пяти десяткам человек группы — в такой компании я даже стоять не мог, у меня подкашивались ноги. Мой герой после поцелуя задавался вопросом «Все ли правильно он сделал?», а у меня такого вопроса не было — я точно все сделал не так, как нужно».

Сирша Ронан в фильме «Я никогда не буду твоей» (2007)