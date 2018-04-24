Новый фильм с Боярской поразил зрителей

В российской столице прошла одна из самых ожидаемых премьер Московского кинофестиваля — зрителям показали израильско-украинский фильм No-One Льва Прудкина, выступившего режиссером и автором сценария. Картина вошла во внеконкурсную программу «Русский след», куда традиционно включаются фильмы зарубежного производства, рассказывающие о русских людях и их судьбах.

Действие фильма происходит в дни августовского путча 1991 года, но рассказывает он совсем не о политике. Племянник генерала КГБ, юный перспективный дипломат и подающий надежды режиссер снимает фильм для взрослых с участием жены дяди — известной на всю страну актрисы, но даже не представляет, чем обернется этот рискованный опыт для всех его участников. Драматические и местами даже мистические события разыгрываются в Крыму, куда съехалась на отдых вся обкомовская молодежь.

По словам Льва Прудкина, сценарий картины он написал очень давно — по впечатлениям и эмоциям, полученным на отдыхе в Крыму, где он сам подростком оказался во время путча.

«Позднее я даже снимал по нему картину «Луна-Луна», но наступил кризис, и проект оказался незавершенным. Но в какой-то момент мы с отцом решили вернуться к моей первой идее, но развить на ее основе совершенно другую историю — с теми же персонажами, но их личности, отношения и поступки кардинальным образом изменены, так и сложился новый фильм», — рассказывал он.

Необычный сюжет, блестящий актерский состав, а также определенная степень признания картины за рубежом (No-one был участником кинофестиваля в Хайфе) сделали свое дело — поздним вечером 23 апреля в зале кинотеатра яблоку было негде упасть. Однако зрители начали сбегать с просмотра уже после первых 10 минут фильма. «Смотреть невозможно, скучно», «Бред какой-то с самого начала, зачем сидеть до конца?», — объясняли они корреспонденту News. ru желание покинуть сеанс.

Досмотрели картину едва ли две трети зала — как оказалось, большая часть из них ждала пояснений от создателей картины.

«Я хочу задать вопрос, кому мне в глаза смотреть?», «А будет кто-то оправдываться за кино?» — вопрошали зрители у пустеющего зала.

Их интересовало и то, почему местом действия был выбран Крым, и происходила ли история в реальности, и в чем был замысел режиссера, и понимали ли его актеры, потому что они напоминают скорее роботов, а не живых людей, и даже можно ли почитать оригинальный сценарий.

Вышедший в итоге к микрофону Лев Прудкин ответить смог не на все вопросы, но все же объяснил. «Для нас импульсом стало именно это время и место, а события выдуманные, конечно, — сказал он. — Здесь, говоря примитивным языком, нет положительных героев, поэтому кажется, что они не живые, а снимали мы с большим удовольствием».

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что были и те, кому картина понравилась. «Я не ожидала такого поворота событий, очень лихой сюжет», — поделилась с News.ru одна из зрительниц. «Очень живая картина, необычная, передает атмосферу тех времен, у нее совершенно булгаковский дух», — добавил другой. Ранее картину хвалил и режиссер Егор Кончаловский

«Мне кажется, этот фильм очень чувственный, в нем есть эротика и химия, которой очень трудно добиться. К тому же это очень личное кино, сегодня это большая привилегия — снимать, не оглядываясь на кассу. Именно это и называется искусством», — делился он.