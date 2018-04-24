Швыдкой призвал порадоваться включению фильма Серебренникова в конкурс Каннского фестиваля

"Если русское кино приглашают в Канны, надо радоваться", — сказал Швыдкой во вторник ТАСС. При этом он считает, что «не надо политизировать ничего». Каннский фестиваль в 2018 году будет проходить с 8 по 19 мая.

"Если бы это был Берлинале, то я бы видел в этом больше политики, — пояснил Швыдкой. — Канны редко увлекаются какими-то политическими играми. В этом смысле, если они отобрали — хорошо, надо радоваться тому, что русский фильм попал в конкурс. Я считаю, что это нормально".

Спецпредставитель президента также рассказал, что у него спрашивали, может ли приехать спектакль Серебренникова в 2019 году на Авиньонский фестиваль. «Я сказал, что, конечно, может, — добавил Швыдкой. — А дальше уже, я повторяю, это вопрос более тонкий и более сложный».

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» выйдет в российский прокат 7 июня. Сюжет картины основан на малоизвестных фактах биографии рок-музыканта Виктора Цоя . Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок— звезд зарождается русский рок. Основная сюжетная коллизия фильма — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома лидера группы «Кино».

Сам Серебренников сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. Ранее, объявляя о включении новой картины режиссера в основной конкурс, директор Каннского фестиваля заявил, что оргкомитет приглашает его «лично представить свой фильм» зрителям во Франции".