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Бесплатный показ фильма «Свалкармония» состоится в 1-м Боткинском
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Бесплатный показ фильма «Свалкармония» состоится в 1-м Боткинском 

Управа района Савеловский города Москвы 27 минут назад
В центре «Благосфера» 26 апреля состоится показ документального фильма «Свалкармония». Мероприятие пройдет при поддержке организаторов фестиваля экологического документального кино EcoCup.
— Эта невероятная история случилась в Парагвае. На самую большую свалку в Южной Америке приезжает учитель музыки, чтобы собрать оркестр из детей, которые живут там же, на свалке. Но откуда среди отходов музыкальные инструменты — виолончели, скрипки, барабаны и даже кларнеты? Учитель и его ученики делают их из мусора, — поделился деталями сюжета представитель пресс-службы «Благосферы».
После просмотра фильма будет организован круглый стол: зрители вместе с экспертами обсудят картину, поговорят об экологическом активизме и о том, есть ли выход из мусорного кризиса.
Начало в 19.00. Необходима регистрация по ссылке https://blagosfera.timepad.ru/event/703827/.
Центр «Благосфера» расположен по адресу 1-й Боткинский проезд, дом 7, строение 1. (мю)
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