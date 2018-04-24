Актеры, которые ненавидят свои культовые роли

В свое время роль обворожительного вампира Эдварда Каллена превратила Роберта Паттинсона в мировую звезду и объект обожания миллионов девушек по всему миру. Однако сам актер, мягко говоря, недолюбливает своего культового персонажа, и на это есть некоторые объективные причины.

«Он самый нелепый, абсурдный и глупый человек… Чем больше я читал сценарий, тем больше ненавидел этого парня Эдварда Каллена. Плюс ко всему он 108-летний девственник и в этой связи у меня, очевидно, есть к нему некоторые вопросы», — заявил актер в одном из интервью.

Блейк Лайвли — Серена ван дер Вудсен, «Сплетница»

Несмотря на то, что со времен «Сплетницы» уже утекло много воды, и Блейк Лайвли успела принять участие в нескольких серьезных проектах, поклонники по-прежнему невольно ассоциируют ее с легкомысленной блондинкой Сереной. Блейк это раздражает: она демонстративно подчеркивает, что между ней и ее героиней нет ничего общего и сильно обижается, когда фанаты путаются в именах и называют ее Сереной ван дер Вудсен.

«Люди чувствуют, что знают меня очень хорошо, но я, Блейк, никогда не гордилась бы тем, что дала кому-то кокаин, застрелила кого-то или переспала с чужим бойфрендом. Людям интересен этот персонаж, но Серена — моя личная угроза, поскольку поклонники стерли границы между ею и мною», — говорит Блейк.

Шона Коннери часто называют Джеймсом Бондом всех времен и народов, однако сам актер не в восторге от того, что его имя упоминают в одном предложении с именем его персонажа (надеемся, нам ничего за это не будет). Оказывается, Бонда он ненавидит лютой ненавистью и (о боже!) даже желал ему смерти. «Я всегда ненавидел этого проклятого Джеймса Бонда. Мне хотелось бы его убить», — заявил Шон во время очередного разговора с журналистами.

Что бы там ни было, а Дэниел Рэдклифф у нас всегда будет ассоциироваться с Гарри Поттером. После съемок в нескольких частях фильма о мальчике-волшебнике Дэниел боялся, что его будут считать актером одной роли, поэтому соглашался играть максимально странных персонажей (даже согласился на роль трупа), чтобы доказать всем свою разноплановость. О съемках в «Гарри Поттере» журналисты актера стараются не спрашивать: знают, что эти вопросы ему изрядно поднадоели. Но в одном из интервью актер неожиданно сам рассказал, за какой фильм ему стыдно.

«Есть моменты, которыми я не горжусь. И я никогда не любил смотреть на себя в кино, но я заставляю себя высидеть фильм до конца… Очень тяжело было смотреть «Гарри Поттера и Принца-полукровку», так как в нем я играл плохо. Ненавижу это! Мой лучший фильм — пятый («Гарри Поттер и Орден Феникса»), в нем я действительно вижу прогресс», — признал актер.

Кэтрин Хейгел — Элисон Скотт, «Немножко беременна»

Мы привыкли видеть Кэтрин Хейгл в образе миловидной, всегда улыбающейся девушки. По словам актрисы, такая она и в жизни. В фильме «Немножко беременна» режиссер решил добавить характеру главной героини немного стервозности. Кэтрин согласилась с правилами игры, но отметила, что совершенно не согласна с таким видением ее персонажа.

«Он представляет женщин сварливыми и робкими существами без чувства юмора, в то время как мужчины там милы, бесхитростны и умеют развлекаться. Характеры слишком преувеличены, и я играю такую стерву… Зачем ей настолько всем надоедать?» — утверждает актриса.