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По мотивам «Форсажа» снимут мультсериал
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По мотивам «Форсажа» снимут мультсериал 

360tv.ru 52 минуты назад
Netflix и DreamWorks Animation Television снимут совместный анимационный сериал по мотивам «Форсажа». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Deadline.
По замыслу создателей, в мультсериале главным героем станет Тони Торретто — двоюродный брат Доминика, которого сыграл Вин Дизель в оригинальной серии фильмов.
Брета Хааланда («Пингвины Мадагаскара») и Тима Хендрика («Аватар: Легенда об Аанге») назначили шоураннерами проекта.
В конце прошлого года Вин Дизель возглавил десятку самых кассовых актеров по версии журнала Forbes.
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