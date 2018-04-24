По мотивам «Форсажа» снимут мультсериал 

Netflix и DreamWorks Animation Television снимут совместный анимационный сериал по мотивам «Форсажа». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Deadline.
По замыслу создателей, в мультсериале главным героем станет Тони Торретто — двоюродный брат Доминика, которого сыграл Вин Дизель в оригинальной серии фильмов.
Брета Хааланда («Пингвины Мадагаскара») и Тима Хендрика («Аватар: Легенда об Аанге») назначили шоураннерами проекта.
В конце прошлого года Вин Дизель возглавил десятку самых кассовых актеров по версии журнала Forbes.