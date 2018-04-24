Тарантино и ДиКаприо раскрыли детали своего нового фильма о Мэнсоне

Тарантино пообещал, что фильм о преступнике и главе секты Чарльзе Мэнсоне выйдет в августе 2019 года и будет «самым близким к „Криминальному чтиву“ из всего, что он снял.

В картине также снимется Брэд Питт , и на актерский дуэт Питта и ДиКаприо Тарантино возлагает большие надежды. „Это будет самая восхитительная звездная работа со времен Пола Ньюмана Роберта Редфорда “, — уверен режиссер. По его словам, действие картины развернется в Лос-Анджелесе шестидесятых. „Это пока большой секрет, но „Однажды в Голливуде“ разворачивается в 1969 году, на подъеме контркультуры, революции хиппи, в момент зарождения нового Голливуда. Улица за улицей, квартал за кварталом мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го“, — сказал Тарантино.

ДиКаприо, в свою очередь, не мог сдержать радости по поводу участия в проекте. „Я очень воодушевлен предстоящей работой с Брэдом Питтом“, — признался актер, добавив, что ему очень понравился сценарий фильма, который он может сравнить с мюзиклом „Поющие под дождем“.