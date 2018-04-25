Ещё
Тарантино раскрыл секреты грядущего фильма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарантино раскрыл секреты грядущего фильма 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» станет самой близкой к «Криминальному чтиву» картиной из всех других работ режиссера. С таким заявлением кинематографист выступил на пресс-конференции в Лас-Вегасе, передает The Hollywood Reporter.
«Это очень строгий секрет, все держится в тайне», — признался Тарантино. Режиссер отметил, что фильм с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях покажет зрителям самую волнующую химию между персонажами со времен коллаборации Пола Ньюмана и Роберта Редфорда («Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» и «Афера»).
«Я могу сказать вам, что действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1969-м, во время подъема контркультурной революции хиппи и нового Голливуда. Улица за улицей, район за районом, мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го», — пообещал Тарантино.
Лента «Криминальное чтиво» вышла в 1994 году. Картина Тарантино завоевала премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший сценарий, а также «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Премьера «Однажды в Голливуде» запланирована на август 2019 года.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру20
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ13
Как уходили знаменитости8
Знаменитости, которых подменили двойниками28
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение