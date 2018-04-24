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Похудевший Леонардо Ди Каприо и Квентин Тарантино презентовали новый фильм
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Похудевший Леонардо Ди Каприо и Квентин Тарантино презентовали новый фильм 

Журнал ОК! 2 часа назад
Киноманы с нетерпением ждут выхода нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где сыграют сразу два красавчика: Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Вчера презентация картины состоялась в Лас-Вегасе, где компанию режиссеру составил Ди Каприо. Брэд Питт по каким-то причинам мероприятие пропустил.
Судя по последним кадрам, Лео удалось сбросить лишние килограммы, с которыми он так долго боролся. Ранее инсайдеры говорили, что актер начал усиленно заниматься в тренажерном зале и сел на жесткую диету.
Напомним, действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда на пике популярности были хиппи. В центре внимания два друга — Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), бывшая звезда западного телесериала, и его дублер, с которым он работает уже много лет, Клифф Бут (Брэд Питт). Они оба изо всех сил стараются остаться «на волне», но Голливуд уже не тот.
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