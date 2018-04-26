«Шикарно выглядит»: похудевший Леонардо Ди Каприо появился на презентации нового фильма

Актер Леонардо Ди Каприо поразил общественность тем, как быстро вернулся в форму ради роли в фильме Квентина Тарантино . Для участия в съемках ему пришлось сесть на жесткую диету и заняться спортом.

43-летний оскароносный актер Леонардо Ди Каприо не отличается подтянутостью и стройностью в повседневной жизни, а в последнее время он и вовсе набрал лишние килограммы. Однако как только знаменитости поступило предложение о съемках в картине самого легендарного Квентина Тарантино, да еще в компании Брэда Питта , он решительно взялся за себя.

Результат не заставил себя долго ждать. Накануне Ди Каприо вместе с Тарантино появился на СинемаКоне в Лас-Вегасе, где они рассказали о фильме «Однажды в Голливуде». Комментаторы в соцсетях обратили внимание, что Леонардо значительно похудел и отлично выглядит. «Лео с годами все лучше! Шикарно выглядит» «Лео прям породистый такой стал с возрастом» «Это из-за молодых моделей он не стареет»

«Лео привёл себя в порядок, молодчина!» «Похудевший и похорошевший! Соответствует своему возрасту. А то был пончиком с брюшком» Некоторые пользователи соцсетей решили, что причиной прекрасного внешнего вида Леонардо Ди Каприо стала не только новая роль, но и роман с 20-летней падчерицей Аль Пачино , моделью Камилой Морроне.