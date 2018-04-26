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«Шикарно выглядит»: похудевший Леонардо Ди Каприо появился на презентации нового фильма
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«Шикарно выглядит»: похудевший Леонардо Ди Каприо появился на презентации нового фильма 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актер Леонардо Ди Каприо поразил общественность тем, как быстро вернулся в форму ради роли в фильме Квентина Тарантино. Для участия в съемках ему пришлось сесть на жесткую диету и заняться спортом.
43-летний оскароносный актер Леонардо Ди Каприо не отличается подтянутостью и стройностью в повседневной жизни, а в последнее время он и вовсе набрал лишние килограммы. Однако как только знаменитости поступило предложение о съемках в картине самого легендарного Квентина Тарантино, да еще в компании Брэда Питта, он решительно взялся за себя.
Результат не заставил себя долго ждать. Накануне Ди Каприо вместе с Тарантино появился на СинемаКоне в Лас-Вегасе, где они рассказали о фильме «Однажды в Голливуде». Комментаторы в соцсетях обратили внимание, что Леонардо значительно похудел и отлично выглядит. «Лео с годами все лучше! Шикарно выглядит» «Лео прям породистый такой стал с возрастом» «Это из-за молодых моделей он не стареет»
«Лео привёл себя в порядок, молодчина!» «Похудевший и похорошевший! Соответствует своему возрасту. А то был пончиком с брюшком» Некоторые пользователи соцсетей решили, что причиной прекрасного внешнего вида Леонардо Ди Каприо стала не только новая роль, но и роман с 20-летней падчерицей Аль Пачино, моделью Камилой Морроне.
Напомним, в фильме «Однажды в Голливуде» о жизни хиппи снимется звездный состав актеров, на который режиссер Квентин Тарантино возлагает большие надежды. В картине задействованы красавчики Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби, которая сыграет беременную жену режиссера Романа Полански. Премьера картины должна состояться в августе 2019 года. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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