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Том Хиддлстон назвал Эрика Киллмонгера лучшим злодеем киновселенной Marvel
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Том Хиддлстон назвал Эрика Киллмонгера лучшим злодеем киновселенной Marvel 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Кукушка хвалит петуха, а Том Хиддлстон — Майкла Б. Джордана: в очередном интервью актер, который вот уже 9 лет (абсолютный рекорд для злодеев Marvel) радует нас ролью Локи, назвал лучшим злодеем киновселенной Эрика Киллмонгера из недавней «Черной пантеры».
«Черная пантера» режиссера Райана Куглера оказалась потрясающим коммерческим хитом, заработав в прокате свыше 1,3 миллиарда долларов (больше — только у первых и вторых «Мстителей»), и хитом у зрителей — рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 96%, а коллеги по Marvel хвалят блокбастер до сих пор.
На вопрос, кого — помимо Локи, разумеется — он мог бы назвать лучшим злодеем, Том Хиддлстон ответил:
«Я, как и все, несколько месяцев назад посмотрел «Черную пантеру» и отмечу Майкла Б. Джордана в роли Киллмонгера — просто потрясающая актерская игра, по-настоящему замечательная. Я, как обычный зритель, как часть аудитории, мог понять мотивы этого героя, мог понять его логику и в чем-то посочувствовать, хотя он и вымещает свой гнев на людях, которого этого не заслуживают — главное, что мы понимаем, откуда этот гнев, что под ним кроется какая-то пусть и ошибочная, но понятная нам логика». попкорнnews
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