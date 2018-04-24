Том Хиддлстон назвал Эрика Киллмонгера лучшим злодеем киновселенной Marvel

Кукушка хвалит петуха, а Том Хиддлстон Майкла Б. Джордана : в очередном интервью актер, который вот уже 9 лет (абсолютный рекорд для злодеев Marvel) радует нас ролью Локи, назвал лучшим злодеем киновселенной Эрика Киллмонгера из недавней «Черной пантеры».

«Черная пантера» режиссера Райана Куглера оказалась потрясающим коммерческим хитом, заработав в прокате свыше 1,3 миллиарда долларов (больше — только у первых и вторых «Мстителей»), и хитом у зрителей — рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 96%, а коллеги по Marvel хвалят блокбастер до сих пор.

На вопрос, кого — помимо Локи, разумеется — он мог бы назвать лучшим злодеем, Том Хиддлстон ответил:

«Я, как и все, несколько месяцев назад посмотрел «Черную пантеру» и отмечу Майкла Б. Джордана в роли Киллмонгера — просто потрясающая актерская игра, по-настоящему замечательная. Я, как обычный зритель, как часть аудитории, мог понять мотивы этого героя, мог понять его логику и в чем-то посочувствовать, хотя он и вымещает свой гнев на людях, которого этого не заслуживают — главное, что мы понимаем, откуда этот гнев, что под ним кроется какая-то пусть и ошибочная, но понятная нам логика». попкорнnews