Максим Аверин закрутил роман с Любовью Толкалиной

Неужели актер скоро покинет ряды холостяков?

О личной жизни 42-летнего Максима Аверин практически ничего не известно. Одно время актер признавался, что времени на отношения у него попросту нет, а заводить романы на съемочной площадке он не намерен.

В холостячках ходит и его партнерша по новому сериалу. Любовь Толкалина долгое время жила гражданским браком с режиссером Егором Кончаловским , родила ему дочь Марию. Однако в прошлом году пара официально объявила о расставании.

Они встретились на съемочной площадке, и закрутилось… К сожалению, пока лишь по сюжету новой лирической комедии «Девочки не сдаются». Сериал о приключениях пяти лучших подруг стартует 14 мая на канале СТС.

Максиму Аверину досталась роль обаятельного, но непутевого Вадима. По сюжету героиня Любови Толкалиной встречает его в клубе анонимных алкоголиков.

— Полтора года назад я посмотрел пилот «Девочек», и мне он страшно понравился, — признался Аверин. — Я намекнул своим друзьям из компании «Русское», что был бы не против сняться в этом проекте. Пробовался на другую роль, но тут на горизонте возник алкоголик Вадим. И я подумал: «Моя роль!» С таким героем не соскучишься.

Кстати, в одной из серий появится и экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин . Причем компанию ему составит его супруга Юля. Стас сыграет самого себя. Кстати, для него и его жены работа в сериале — не первый опыт совместных съемок. А на счету у Костюшкина и вовсе участие в более чем десяти кинопроектах.

Кроме того, на экраны возвращается знаменитый Гена Букин. Одну из ролей в «Девочках» сыграет Виктор Логинов

Максим Аверин рассказал, кто такая Юля, с которой он целовался

14 партнеров по фильму, которые ненавидели друг друга на съемках

Читайте также: