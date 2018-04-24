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Максим Аверин закрутил роман с Любовью Толкалиной
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Максим Аверин закрутил роман с Любовью Толкалиной 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Неужели актер скоро покинет ряды холостяков?
О личной жизни 42-летнего Максима Аверин практически ничего не известно. Одно время актер признавался, что времени на отношения у него попросту нет, а заводить романы на съемочной площадке он не намерен.
В холостячках ходит и его партнерша по новому сериалу. Любовь Толкалина долгое время жила гражданским браком с режиссером Егором Кончаловским, родила ему дочь Марию. Однако в прошлом году пара официально объявила о расставании.
Они встретились на съемочной площадке, и закрутилось… К сожалению, пока лишь по сюжету новой лирической комедии «Девочки не сдаются». Сериал о приключениях пяти лучших подруг стартует 14 мая на канале СТС.
Максиму Аверину досталась роль обаятельного, но непутевого Вадима. По сюжету героиня Любови Толкалиной встречает его в клубе анонимных алкоголиков.
— Полтора года назад я посмотрел пилот «Девочек», и мне он страшно понравился, — признался Аверин. — Я намекнул своим друзьям из компании «Русское», что был бы не против сняться в этом проекте. Пробовался на другую роль, но тут на горизонте возник алкоголик Вадим. И я подумал: «Моя роль!» С таким героем не соскучишься.
Кстати, в одной из серий появится и экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Причем компанию ему составит его супруга Юля. Стас сыграет самого себя. Кстати, для него и его жены работа в сериале — не первый опыт совместных съемок. А на счету у Костюшкина и вовсе участие в более чем десяти кинопроектах.
Кроме того, на экраны возвращается знаменитый Гена Букин. Одну из ролей в «Девочках» сыграет Виктор Логинов.
Максим Аверин рассказал, кто такая Юля, с которой он целовался
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