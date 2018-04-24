Актер Александр Петров готовится к режиссерскому дебюту

Молодой и талантливый актер Александр Петров решил примерить на себя роль режиссера в новом молодежном проекте о скейтбордистах «Точка отрыва», который готовиться выйти на большой экран только в 2020 году.

Александр Петров после нескольких громких премьер мистической франшизы, посвященной творчеству великого классика Николая Гоголя , решил попробовать себя в новой роли, согласившись стать режиссером-постановщиком нового молодежного проекта о скейтбордистах «Точка отрыва».

Успешный кинопродюсер Игорь Мишин представил проект остросюжетной романтической киноленты на одном из последних питчингов Фонда кино. Мужчина сообщил, что долгое время уговаривал Александра согласиться на роль главного героя, возлюбленная которого по сюжету трагически погибла, но так и не добился успеха в переговорах. Петров был совершенно не заинтересован предложенной ролью, но проект ему понравился и молодой человек решил принять в нем участие, но не как актер. Александр Петров после непростых переговоров с командой, работающей над проектом, предложил себя в качестве режиссера-постановщика. На роль главного героя было решено пригласить профессионального скейтбордиста Максима Круглова , а главную женскую роль в фильме исполнит возлюбленная Петрова — актриса Ирина Старшенбаум

«Саша талант, каких сейчас мало… Жду фильм!» «О! И этот свою половину тянет в кино… Банально, он успешен, она в тени, но мечтает о славе… И вуаля! Главная роль в фильме возлюбленного. Противно!» «Ну, если Саша будет режиссером, то точно будет круто!» «Петрова обожаю! Но к чему свою пассию в проект тащить?» «Сначала Козловский свою девушку в кино снял, теперь Петров туда же… Зачем?» «Он артист от Бога! Посмотрим, какой из него получится режиссер… Ждем», — писали поклонники Александра в социальных сетях. К слову, поклонницы актера часто негативно высказываются о его возлюбленной, считая, что девушка «слишком простовата» и не соответствует звездному статусу такого перспективного артиста, как Петров. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!