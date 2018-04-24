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Иван Ургант, Никита Михалков и Валерия на открытии фестиваля «Черешневый лес»
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Иван Ургант, Никита Михалков и Валерия на открытии фестиваля «Черешневый лес» 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Иван Ургант, Никита Михалков, Ольга Свиблова, Софья Капкова, Сергей Капков, Валерия и Иосиф Пригожин, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Алиса Хазанова, Владимир Меньшов и Вера Алентова, Шалва Бреус, Анка Цицишвили, Владимир Спиваков, Марина Зудина, Михаил Жванецкий, Екатерина Андреева, Сергей Шакуров, Игорь Костолевский, Сергей Гармаш и многие другие.
Что: Открытие фестиваля «Черешневый лес».
Где: Демонстрационный зал, ГУМ.
Когда: 23.04.2018.
Люди говорят: В ГУМе состоялось открытие ХVIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». В честь этого в демонстрационном зале прошла премьера анимационного фильма по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» о грузинском режиссере, художнике и сценаристе Резо Габриадзе. Гостей вечера лично приветствовали учредитель фестиваля Михаил Куснирович и генеральный директор ГУМа Теймураз Гугуберидзе, а также режиссёр фильма Лео Габриадзе.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ivan-urgant-nikita-mihalkov-i-valeriya-na-otkrytii-festivalya-chereshnevyj-les/
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