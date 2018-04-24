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В Москве простились с Ниной Дорошиной
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В Москве простились с Ниной Дорошиной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Коллеги и почитатели таланта актрисы Нины Дорошиной простились с ней в театре «Современник» в Москве, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Проститься с актрисой пришли несколько сотен человек, среди которых были актриса Лия Ахеджакова, режиссер ставшего знаковым для Дорошиной фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов, актеры Александр Ширвиндт и Сергей Гармаш и другие.
"До сих пор не могу поверить, что ее больше нет. Она была очень щедрая актриса, очень сильно вживалась в свои роли", — сказала на прощании с актрисой Ахеджакова.
Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни 21 апреля. Отпевание актрисы пройдет в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Похоронят Дорошину здесь же — рядом с родными.
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