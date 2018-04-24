В Москве простились с Ниной Дорошиной

Коллеги и почитатели таланта актрисы Нины Дорошиной простились с ней в театре «Современник» в Москве, передает корреспондент "Газеты.Ru"

"До сих пор не могу поверить, что ее больше нет. Она была очень щедрая актриса, очень сильно вживалась в свои роли", — сказала на прощании с актрисой Ахеджакова.

Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни 21 апреля. Отпевание актрисы пройдет в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище. Похоронят Дорошину здесь же — рядом с родными.