Мини Венеция, Париж и Нью-Йорк появятся под Ростовом в следующем году

В скором времени социальные сети Ростова взорвутся потоком фотогравий с милых европейских улочек. Макеты Венеции, Парижа и Нью-Йорка начнут создавать под Азовом — сообщает ДОН24. Площадка для съемок фильма «Путь атамана» уже выделена, а макет представят на суд Гильдии продюсеров 18 мая.

«Скоро перевезем макет из Москвы, где он был сделан, в Ростов. Оформление земли и ландшафтные работы будут в этом году. Строительство, наверное, только в следующем начнем. Эта площадка под Азовом будет занимать 100 га земли», — сообщил художественный руководитель кинокластера «Дон» Владимир Наместников.

Это не единственная площадка для съемок. Одной из улиц Таганрога тоже придадут исторический, дореволюционный вид. А рядом с локацией «Маяк» в Мержаново построят новые. Ведь на этой базе снимать начнут не только фильм о жизни атамана Платова , но и другие исторические работы. Запланированы съемки сиквела фильма «Зеленый фургон» и картин «Батальон». Проект «Батальон» — это цикл картин, посвященных реальным событиям 1999 года в Косово. Наши десантники совершили марш-бросок и захватили аэродром, а 18 сотрудников ГРУ до прихода наших войск трое суток удерживали его в абсолютно враждебной для них среде. 90% этого фильма будут сниматься в Ростовской области.

«Платова, ориентировочно, начнем снимать в феврале 2019 года. У нас появилась большая зимняя часть сценария. Сценарий по этому фильму пишется долго и тщательно. Там есть некоторое количество историй, которые надо очень достоверно и реалистично подать», — пояснил Наместников.

"Путь атамана" — это история о молодых годах Матвея Платова до того, как он стал атаманом. В этом году киношники планируют закончить возведение локаций в станице Старочеркасской. Самый первый дом атамана Ефремова и дом атамана Платова, сейчас ведется активная подготовка.