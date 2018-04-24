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«Привидение»: день сурка без Патрика Суэйзи
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«Привидение»: день сурка без Патрика Суэйзи 

Рамблер 1 час назад
26 апреля на экраны страны выходит "Привидение", мистическая мелодрама Майкла Сакси ("Клятва", "Серые сады").
Симпатичная подростковая картина — экранизация романа Дэвида Левитана — неуловимо напоминает сразу несколько фильмов такого рода. Тут и "Жена путешественника во времени", и "День сурка", и то самое "Привидение" (хотя тут постарались российские переводчики, в оригинале фильм называется "Каждый день", как и роман), и даже "Загадочная история Бенджамина Баттона". Хотя бы потому, что влюбленным приходится преодолевать совершенно метафизические препятствия, чтобы быть вместе.
Главная героиня с интересным именем Рианнон (что отсылает нас к валлийской богине-всаднице подземного мира) встречается с идеальным молодым человеком, в которого влюбляется. Однако скоро она узнает, что ее возлюбленный — дух по имени А, который каждый день проживает жизнь в новом теле. Поэтому каждый день Рианнон снова и снова знакомится с любимым, не зная, кого увидит на этот раз.
И если герой "Дня сурка" попадает в ловушку одного дня, то герои "Привидения" в плену первого свидания, которое продолжается день за днем. Как и в классическом "Привидении", влюбленные разделены гранью миров. И в то же время всегда вместе, если предположить, что дух А, это ангел.
Не обошлось и без новейших тенденций: дух вселяется не только в парней, но и в девушек, вне зависимости от цвета кожи, веса и религии. Поэтому фильм можно считать поэмой любви без границ, где родство душ важнее гендерной принадлежности.
Можно вспомнить и классический миф о настоящей Рианнон, которая выбирает земного короля, отказываясь от брака со своим потусторонним женихом. При этом ее избранник три дня преследует ее, пока они не остаются одни.
В фильме земная Рианнон добивается любви духа, при этом ее не устраивает каждый день быть с новым человеком. А дух, в свою очередь, вновь и вновь находит свою возлюбленную, несмотря на новую семью, друзей и превратности новой жизни.
В главной роли — Дебби Райан. Возлюбленного Рианнон сыграла целая команда актеров и сделала это более чем убедительно.
Купить билеты на фильм "Привидение"
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