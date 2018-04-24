Фильм костромского режиссера представители на Московском международном кинофестивале 

Режиссер из Костромы Андрей Митешин представил на Московском международном кинофестивале картину «Сети для Йети», узнал KOSTROMA.TODAY. Фильм уже получил первые отзывы.
«Сети для Йети» показали 21 апреля в московском кинотеатре «Октябрь». Выставить фильм на престижный показ предложил легендарный режиссер Владимир Меньшов. Именно он был педагогом Андрея Митешина во время обучения на Высших курсах сценаристов и режиссеров. «Сети для Йети» — дипломная работа костромича. После выхода в кинотеатре «Октябрь» посыпались оценки серьезных российских кинокритиков.
«Маститый киновед Евгений Марголит уверен, что работа нашего земляка смотрится как страшная сказка. Причем не производящая впечатления искусственности. Автор прекрасно чувствует реальность российской глуши. Митешину даже приписываются параджановские и спилбергские нотки», — пишет «Народная газета». Фильм «Сети для Йети» снял по реальной истории. В 2008 году всю Костромскую область потрясла история с убийством Лешего из Кологрива. Александр Бычков, именно так по-настоящему звали Лешего, поселился в Кологривском лесу — он там построил себе избушку, питался убитой дичью, грибами и ягодами. Вскоре там открыли заповедник, в котором нельзя было не только стрелять, но и находиться без специального талона. Лешего несколько раз просили переселиться в другой лес. Но он отказывался. Тогда на место вышла милиция. В результате Лешего убили.
Главную роль в фильме Андрея Митешина сыграл известный актер Сергей Горобченко. Он оставил на лодке Андрея Митешина, которая постоянно мелькала в картине, автограф. Но лодку у режиссера украли. Сейчас Андрей Митешин надеется, что в ближайшее время его картину увидят и костромичи, а лодку все-таки найдут.